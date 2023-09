Reprodução Twitter 27.09.2023 Avanço do Guaíba alaga áreas em Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre

O rio Guaíba transbordou nesta quarta-feira (27) por conta das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Su l, principalmente a região da capital, Porto Alegre, na manhã de hoje.

Às 9h da manhã, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta para o rio, que banha Porto Alegre e outros quatro municípios da Região Metropolitana da capital. Veja:

Defesa Civil do Estado ALERTA PARA INUNDAÇÃO: o Lago Guaíba estará atingindo o nível de inundação nas próximas horas. Válido por 24h. Em caso de emergência, ligue 190/193. pic.twitter.com/x6qgJWR1UO — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) September 27, 2023





Segundo a Defesa Civil da cidade, a medição no Cais Mauá está em 2,94m, sendo que a cota de Alerta é de 2,50m e a cota de Inundação de 3,0m Já na Ilha da Pintada a égua está em 2,92m, sendo que a cota de alerta é de 2,0 m e a cota de Inundação de 2,20m.

Além disso, outros rios estão em alerta: no Caí, entre São Sebastião do Caí e Montenegro; Sinos, entre Taquara e São Leopoldo, e Gravataí, entre os municípios de Gravataí e Canoas.

Uma mulher morreu nesta terça-feira (26) em Barra do Ribeiro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ela teria ficado presa em um carro ao tentar atravessar a inundação.

Elizabete Terezinha Nunes estava com o marido e os netos dentro do veículo, que foi levado pela água. O homem conseguiu salvar as crianças, mas não conseguiu retirar a mulher do carro.



Este é o mês com o maior volume de chuvas da história de Porto Alegre, com 413,8 milímetros de precipitações, segundo a MetSul Metereologia.

Veja vídeos da capital do RS nesta quarta:

🔴 AGORA | Cais do Centro de Porto Alegre é tomado pelas águas do Guaíba, o que somente ocorreu três vezes nos últimos 80 anos (1941, 1967 e 2015). Sistema de proteção de cheias com o Muro da Mauá protege o Centro da cidade da inundação. 📷 Juliana Monteiro pic.twitter.com/Y0zgRWlVe3 — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023





AGORA | Situação atual na Voluntários da Pátria com a Polônia com piora do alagamento pelas águas do Guaíba refluindo pelos bueiros e bocas de lobo. 📷 @metsul pic.twitter.com/onpCKnVYz5 — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023





Calçadão de Ipanema e avenida Guaíba já foram engolidos pelo Guaíba.😰 @metsul pic.twitter.com/Kb6VpcMDSw — Luciane Kohlmann (@lu_kohlmann) September 27, 2023





🔴 AGORA | Guaíba avança sobre a cidade na zona Sul de Porto Alegre, onde não há sistema de contenção de cheias. Impressionantes imagens das câmeras da Prefeitura registram o Guaíba atingindo a Avenida Guaíba, em Ipanema. pic.twitter.com/yQ6ezw0NhN — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023





CT DEBAIXO D’ÁGUA 😱



Situação do CT do #Inter a partir da cheia do Guaíba.



🎥 @f_beckeroficial pic.twitter.com/34SFMcLK6J — Vozes do Gigante (@vozesdogigante) September 27, 2023