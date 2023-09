Erasmus University Erasmus University, em Roterdã, na Holanda

A polícia de Roterdã, na Holanda, informou nesta quinta-feira (28), que um homem armado abriu fogo em uma sala de aula no hospital da Erasmus University, deixando ao menos dois mortos. Segundo as autoridades, o suspeito de 32 anos foi preso.



A polícia holandesa informou que os disparos teriam sido feitos no Centro Médico da Erasmus University e em uma casa próxima. As autoridades ainda disseram que em ambos os locais, o atirador ateou fogo.

Segundo as autoridades, uma vizinha, de 39 anos, e um professor, de 46 anos, foram mortos pelo atirador. A filha da vizinha, uma jovem de 14 anos, foi gravemente ferida. Após a morte da mulher, o atirador ateou fogo na casa e e se dirigiu para o hospital universitário.

Nas redes sociais, um vídeo mostra estudantes sendo instruídos pelos policiais para conseguirem escapar do local. Eles usam aventais médicos, e são registrados correndo para fora do prédio enquanto agentes armados chegam ao local.

ATENÇÃO 🇳🇱 | URGENTE: Tiroteio no Holland Erasmus Medical Centre, Rotterdam. O tiroteio começou em uma sala de aula com crianças doentes. Várias vítimas foram relatadas. pic.twitter.com/gxs3LcwE7w — MARCOS AURÉLIO SOU SÓ MAIS UM ARAUTO BRASILEIRO🔰 (@CENSURANO23) September 28, 2023

Após duas horas, as autoridades informaram que houve "várias mortes" no local. Além disso, eles disseram que as famílias já estão sendo contatadas. Eles conseguiram prender o atirador, que havia conseguido fugir do hospital escola.

O prefeito da cidade, Ahmed Aboutaleb, disse: "Ficamos chocados com um incidente horrível. Tiros foram disparados em dois lugares diferentes da cidade. Muitas pessoas testemunharam. [...] As emoções na cidade estão muito altas. Minhas condolências vão para as vítimas.”