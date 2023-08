Reprodução/WJXT/CNN - 26.08.2023 Tiroteio deixou 3 mortos na Flórida (EUA) nesse sábado (26)

Um tiroteio na cidade de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos, deixou três mortos nesse sábado (26). Um homem branco teria invadido uma loja da rede Dollar General e atirado contra as vítimas em um episódio que a polícia descreveu como motivado por questões raciais.

"Este tiroteio foi motivado por questões raciais e ele odiava negros", afirmou o xerife de Jacksonville, T.K. Waters, durante coletiva de imprensa.



Segundo Waters, após o ataque, o atirador tirou a própria vida, mas deixou evidências de sua "ideologia de ódio repugnante" e da motivação do tiroteio. Ele disse acreditar que o criminoso agiu sozinho e que teria escrito "vários manifestos" sobre ódio antes do ocorrido.

As armas apreendidas tinham desenhos de suásticas nazistas, conforme a agência de notícias Reuters .

Todas as vítimas eram negras. Além disso, o ataque a tiros ocorreu a poucos metros da Edward Waters University, uma faculdade historicamente negra. Os alunos que moram no campus receberam orientação para permanecerem dentro de suas residências.

A prefeita de Jacksonville, Donna Deegan, disse que o suspeito do ataque estava escondido na loja após abrir fogo e deixar "várias fatalidades".

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que o crime é "inaceitável". "O tiroteio, baseado no manifesto que descobriram do canalha que fez isso, teve motivação racial. Ele tinha como alvo pessoas com base em sua cor. Isso é totalmente inaceitável", afirmou.