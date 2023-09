Fernando Frazão/Agência Brasil Protesto contra a criminalização do aborto





Neste 28 de setembro, dia marca a luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe , mulheres irão às ruas em cidades de todo o país protestar contra a criminalização da interrupção da gravidez.

Os atos foram organizados em meio a um momento de muita tensão e disputa política acerca do tema. De um lado, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, deu o primeiro voto favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Do outro, a oposição bolsonarista e a bancada evangélica do Congresso Nacional correm pela tangente para aprovar a realização de um plebiscito sobre o tema, com a intenção de barrar o que eles chamam de “interferência do judiciário" no parlamento.

Os movimentos de mulheres pela descriminalização do aborto estão sendo convocados por movimentos sociais e de defesa dos direitos das mulheres.

Além de reivindicar uma mudança no tratamento que a lei dá a quem aborta ou consente um aborto, os protestos clamam que o aborto passe a ser tratado como um problema de saúde pública.





Em São Paulo (capital), os protestos começam às 17h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista. Em Brasília, há uma mobilização na Rodoviária do Plano Piloto, e um ato simbólico também será realizado às 18h30, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). No Recife, a manifestação começará às 16h30, na Avenida Conde da Boa Vista, no centro da cidade.

Em algumas localidades, como Campinas-SP e Salvador-BA, osprotestos foram realizados durante a manhã. Confira a lista de cidades com protestos marcados, o horário e local de concentração dos atos (por estado):

Amazonas

Cidade: Manaus

Local: Largo São Sebastião

Horário: A partir das 17h30

Mais informações

Bahia

Cidade: Salvador

Local: Edifício Anexo à Câmara Municipal

Horário: 9h

Mais informações

Ceará

Cidade: Fortaleza

Local: BLITZ no sinal do IFCE

Horário: a partir das 16 horas

Mais informações

Distrito Federal

Cidade: Brasília

Local: Em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF)

Horário: 18h30

Espírito Santo

Cidade: Vitória

Local: Varanda da Thelema

Horário: a partir das 19 horas

Mais informações

Minas Gerais

Cidade: Belo Horizonte

Local: Praça da Estação

Horário: a partir das 14h

Mais informações

Cidade: Juiz de Fora



Local: Frente do Banco do Brasil do calçadão da Halfeld

Horário: a partir das 17h30

Mais informações

Pará

Cidade: Belém

Local: Praça da República

Horário: a partir das 17h

Mais informações



Paraíba

Cidade: João Pessoa

Local: Parque da Lagoa

Horário: a partir das 15h30

Mais informações



Paraná

Cidade: Curitiba

Local: Praça Santos Andrade

Horário: a partir das 18h

Mais informações

Pernambuco

Cidade: Recife

Local: Avenida Conde da Boa Vista (centro)

Horário: a partir das 16h30

Mais informações

Rio de Janeiro

Cidade: Rio de Janeiro

Local: Buraco do Lume

Horário: a partir das 17 horas

Mais informações



Rio Grande do Sul

Cidade: Porto Alegre

Local: Olho Mágico

Horário: a partir das 18 horas

Mais informações



Santa Catarina

Cidade: Florianópolis

Local: Largo da Alfândega

Horário: a partir das 14h

Mais informações

São Paulo

Cidade: Campinas

Local: Unicamp

Horário: 11h

Mais informações



Cidade: São Paulo

Local: Em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP)

Horário: A partir das 17h

Mais informações