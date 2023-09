Pixabay Cuba é mantida em lista de apoiadores do terrorismo

O governo dos Estados Unidos afirmou que Cuba continuará na lista de países patrocinadores do terrorismo, após os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, terem pedido a remoção de Havana dessa relação.



"Cuba não sairá da lista, não temos nenhum anúncio nem qualquer informação sobre sua remoção", declarou Kristina Rosales, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, à rádio colombiana Caracol.

Em seu discurso nas Nações Unidas , Lula disse que o Brasil continuaria "denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo".

Por sua vez, Petro afirmou que os Estados Unidos deveriam "começar a curar as feridas abertas na história com a América Latina" e que remover Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo significaria "reencontrar a verdade e o início de um novo diálogo para superar os problemas da América".