Reprodução/Nações Unidas - 19.09.2023 Presidente Lula realiza o discurso de abertura da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu seu discurso na 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (19), em Nova York, nos Estados Unidos, e focou durante a abertura no combate à fome e na urgência climática.

Lula prestou condolências a Sérgio Vieira de Mello, morto no atentado a bomba em Bagdá em 2003, e às demais vítimas no Iraque. O mandatário citou o objetivo de diminuir as desigualdades no Brasil.

"Reduzir a desigualdade dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais", afirmou. "Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira". O presidente dos EUA, Joe Biden, discursa logo em seguida.

