Divulgação/The Presidential Press and Information Office - 25/04/2019 Kim Jong-un e Vladimir Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un , afirmou que está na luta contra o imperialismo junto do presidente de Rússia, Vladimir Putin . Eles se reuniram nesta quarta-feira (13) na base de lançamento espacial russa de Vostochny, na Rússia.

O encontro entre os líderes mundiais durou aproximadamente quatro horas. Após a conversa, Kim já seguiu viagem para Pyongyang, capital da Coreia do Norte .

Kim Jong-un viajou de trem blindado até a Rússia . Segundo ele, as relações com os russos são agora prioridades máximas.

Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Kim afirmou apoiar as decisões de Putin e que considera que o país russo está em uma "guerra sagrada" para lutar por soberania e segurança.

"Tenho certeza de que permaneceremos juntos na luta contra o imperialismo", afirmou Kim.

Para a TV russa, Putin disse que o encontro serviu para os líderes conversarem sobre projetos espaciais. Eles se reuniram Cosmódromo de Vostochny, local de lançamento da missão Luna-25, que falhou no mês passado, após colisão do módulo com a Lua.

"É por isso que viemos aqui. O líder da Coreia do Norte mostra grande interesse na engenharia de foguetes, eles também estão tentando desenvolver o espaço", declarou Putin.

Além disso, o presidente da Rússia afirmou ainda vai discutir com Kim sobre uma possível cooperação técnica-militar com a Coreia do Norte e uma cooperação econômica.