Ansa Aeroporto de Fiumicino

Duas brasileiras de 29 anos de idade foram presas ao tentarem desembarcar no Aeroporto Internacional de Roma (Fiumicino) no último dia 27 de agosto, por suposto tráfico internacional de drogas.

O caso foi revelado pela TV Globo.

As famílias, que são de Belo Horizonte, estão buscando informações e ficaram sabendo das prisões através de e-mail.

O texto informa que Isabele Fátima Almeida e Marcela Fernandes Luz foram levadas a um presídio, mas não especifica qual.

"Não temos informações sobre as prisões e a autoria e materialidade dos crimes. Tentamos contato com o Itamaraty, que enviou um e-mail ao Consulado do Brasil em Roma, mas não tivemos retorno", disse à Globo a advogada da família, Támita Rodrigues Tavares.

A famílias querem que as brasileiras sejam extraditadas.

A mãe de Isabele fez um apelo: "Eu quero minha filha, preciso dela. Ela é mãe de um menino de cinco anos, que pergunta por ela o tempo todo. Por favor, me ajudem, preciso saber dela", disse Rosileia de Fátima Almeida.