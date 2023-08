Reprodução / secure winred - 25.08.2023 Camisetas com a 'mug shot' de Donald Trump

A campanha de Donald Trump para as eleições de 2024 tenta capitalizar com os problemas judiciais do ex-presidente e já começou a vender produtos com a foto tirada pela polícia durante sua breve detenção na Geórgia.

O site oficial da pré-candidatura do magnata republicano disponibiliza camisetas de manga curta ou longa pelo preço de US$ 34 (R$ 167), enquanto canecas custam US$ 25 (R$ 122).

Reprodução / secure winred - 25.08.2023 Site da campanha de Trump vende camisetas com a foto dele tirada na cadeia

Também são vendidos porta latas de bebida (US$ 15 o par, ou R$ 73) e adesivos para carros (US$ 12 o par, ou R$ 59).

Reprodução / secure winred - 25.08.2023 Canecas também são vendidas no site

As peças trazem a foto de Trump tirada em uma penitenciária de Atlanta e a frase "Never surrender!", que significa "Jamais se renda". O ex-presidente foi fichado na cadeia após ter se tornado réu pela quarta vez, agora por suposta tentativa de interferir na apuração das eleições de 2020 na Geórgia.

Bastião republicano desde os anos 1990, o estado foi conquistado pelo democrata Joe Biden por uma diferença de apenas 12 mil votos, em um universo de cerca de 5 milhões.