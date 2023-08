Reprodução Vereador comete gafe em homenagem a deputado





Na última sexta-feira (18), durante uma sessão realizada, o vereador Milton César Marcossem (PSD-SP) de Mendonça, município localizado no interior de São Paulo, cometeu um erro ao soletrar uma homenagem ao deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB-SP).

Durante seu discurso, o vereador tentava compor um acróstico, uma forma literária em que as primeiras letras de cada palavra formam outra palavra ou mensagem. No entanto, ele notou um erro nas duas primeiras letras, se desculpou e tentou novamente, cometendo o equívoco mais uma vez.

“Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, caráter. Falei errado, desculpe. C, de competente. A, de tem um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A de amigo e letra O de honesto”, afirmou.





O vídeo capturando esse momento se espalhou pelas redes sociais, acumulando mais de 51 mil visualizações, além de mais de 2 mil compartilhamentos e mais de 200 comentários até o momento.

O vereador explicou posteriormente que tentou improvisar a homenagem utilizando as letras do nome do deputado Pignatari. Ele admitiu que não havia preparado as palavras previamente e que a confusão com a ordem das letras levou ao erro de soletração durante sua fala na sessão.

Confira o vídeo:



Alguém me tira desse vídeo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ktWKXU4TMq — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 23, 2023