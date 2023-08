Reprodução / X - 23.08.2023 Ponte ferroviária no estado de Mizoram, na Índia, desabou nesta quarta-feira (23)

Uma ponte ferroviária em construção desabou no nordeste da Índia nesta quarta-feira (23), deixando ao menos 26 trabalhadores mortos e dois feridos, informou a polícia do estado de Mizoram.

De acordo com as autoridades, 28 funcionários estavam no local no momento do ocorrido, que se deu na cidade de Sairang, que fica a cerca de 20 km da capital do estado, Aizwal. Os dois sobreviventes do acidente estão feridos, mas recebendo atendimento médico.

"A equipe de resgate conseguiu recuperar 13 corpos até agora. Esforços estão sendo feitos para recuperar os corpos restantes", afirmou um policial estadual, segundo a agência de notícias Reuters .

Nas redes sociais, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que "as operações de resgate estão em andamento e toda a assistência possível está sendo dada aos afetados".

A Ferrovia da Fronteira Nordeste (NFR, na sigla em inglês), uma das 19 zonas ferroviárias da Indian Railways, afirmou em comunicado que o acidente ocorreu durante os trabalhos para um projeto que ligaria Mizoram ao resto do país, para impulsionar "o turismo e desenvolvimento socioeconômico".

Uma "comissão de inquérito de alto nível" foi criada para investigar o episódio, disse a NFR.