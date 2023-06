Montagem iG / Imagens: reprodução/redes sociais - 04.06.2023 Ponte suspensa desabou na Índia pela segunda vez em pouco mais de um ano

Na Índia, uma ponte suspensa que estava em construção desabou pela segunda vez em um período de 14 meses. O acidente, que ocorreu nesse domingo (4), deixou uma pessoa desaparecida.

A ponte estava sendo construída em cima do Rio Ganges, em Bhagalpur, no estado de Bihar, que fica ao leste da Índia. A região é a mais pobre do país.

A construção tinha previsão de ser concluída em 2019, mas passou por diversos atrasos. Um deles, inclusive, foi outro desabamento, ocorrido em 30 de abril de 2022, após fortes ventos e chuvas.

"Houve uma agitação enorme aqui, parecia que havia uma explosão. Mais tarde descobrimos que a ponte havia desabado", disse Rakesh Kumar, um morador local, à agência de notícias ANI .

Segundo as informações, no momento da queda, oito homens estavam em cima da ponte, incluindo um guarda, que foi dado como desaparecido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o exato momento em que a ponte começa a desabar e fica com grande parte submersa na água. Logo depois, é possível ver uma fumaça cinza subindo, após a construção cair.

Apenas alguns pilares e cabos que estavam conectados ficaram em pé, indicando onde ficava a estrutura. O colapso foi capturado por diversas pessoas, que estavam longe da construção e gravavam o desabamento com os celulares.

Veja:

Vídeo: ponte suspensa desaba pela segunda vez na Índia → https://t.co/xrx0xDAYN1 pic.twitter.com/5K45INWoEk — iG Último Segundo (@ultimosegundo) June 5, 2023

"Fizemos uma investigação e comuniquei as conclusões ao chefe da administração distrital", afirmou o vice-chefe da administração distrital, Amit Raj, à ANI .

O ministro-chefe de Bihar, Nitish Kumar, também disse que haverá uma "ação estrita [...] [A ponte] não está sendo construída corretamente, por isso está desabando. Deveria ter sido reforçado", falou a jornalistas nesta segunda-feira (5).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.