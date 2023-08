Reprodução / BBC News - 22.08.2023 Primeira criança é resgatada de teleférico no Paquistão

Duas crianças foram resgatadas de um teleférico no Paquistão após o rompimento de um cabo que segura a cabine deixá-las penduradas no distrito de Battagram. No total, sete crianças e um adulto ficaram presos após o incidente. As operações foram suspensas na tarde desta terça-feira (22) devido às condições climáticas e com a chegada do anoitecer, informou a mídia local.

O resgate das crianças pelas forças militares foi confirmado por um oficial à agência de notícias Reuters . Anteriormente, um funcionário havia dito que quatro crianças tinham sido socorridas, mas duas dessas operações fracassaram e elas acabaram não sendo retiradas da cabine.

Segundo a BBC News , após serem retiradas, médicos avaliaram o estado de saúde das duas crianças. Um policial informou que elas estão estáveis.



As autoridades consideram difíceis as operações devido aos fortes ventos, à altura de quase 300 metros da cabine em relação ao chão e ao fato de que a hélice dos helicópteros de resgate ameaçava desestabilizar ainda mais o teleférico, que está sendo sustentado por um único cabo.

Conforme as informações, as crianças e professores iam para a escola no momento do incidente. Equipes de resgate afirmaram que o cabo teria se partido por volta das 9h do horário local (23h de segunda-feira, no horário de Brasília).