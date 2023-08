Montagem iG / Imagens: reprodução/redes sociais - 09.08.2023 Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros durante evento político nessa quarta-feira (9)

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato em que o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio é atingindo por tiros ao ser assassinado durante ato político na capital do país nessa quarta (9).



As imagens mostram Villavicencio caminhando em direção a um carro enquanto deixava um comício do qual participava no Anderson College, em Quito, no fim da tarde de ontem. Na ocasião, ele estava rodeado de pessoas e de seguranças pessoais, que faziam sua escolta para que ele pudesse sair do local e entrar no veículo.

No momento em que o político entra no carro, é possível ouvir o som dos disparos. Com o barulho, os seguranças e as pessoas que estavam no entorno se abaixaram.

Veja:









De acordo com autoridades locais, seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de Villavicencio e um outro suspeito foi morto durante uma troca de tiros com policiais.

Ao menos nove pessoas ficaram feridas durante o atentado.

Horas após o ataque, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou estado de exceção no país e disse que as eleições presidenciais estão mantidas para o próximo dia 20 de agosto.

A facção criminosa Los Lobos reivindicou a autoria do assassinato. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os criminosos chamaram Villavicencio de corrupto e o acusaram de não cumprir promessas. O candidato tinha como uma de suas bandeiras a repressão às facções criminosas.