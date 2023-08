Reprodução / Instagram @ fernandovillavicencioec - 07.08.2023 Candidato à presidência, Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros no fim da tarde dessa quarta-feira (9) durante ato político em Quito, capital do Equador

A facção criminosa Los Lobos reivindicou a autoria do ataque que matou o candidato a presidência do Equador Fernando Villavicencio. O crime aconteceu na quarta-feira (9), durante uma agenda de campanha do jornalista.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os criminosos chamaram Villavicencio de corrupto e o acusaram de não cumprir promessas. Fernando Villavicencio tinha como uma de suas bandeiras a repressão às facções criminosas.

"Toda vez que políticos corruptos não cumprirem suas promessas quando receberem nosso dinheiro, que é de milhões de dólares, para financiar sua campanha, serão dispensados", afirmaram.

Os Los Lobos ainda ameaçaram o candidato Jan Topic, quarto lugar na disputa presidencial. Topic também tem a segurança pública entre suas bandeiras de campanha e já classificou às facções como delinquentes.

"Você também, Jan Topic, mantenha sua palavra. Se você não cumprir suas promessas, você será o próximo".

Los "Los Lobos" reivindican el asesinato de Fernando Villavicencio pic.twitter.com/N2IsCEyMxV — La Razón (@larazon_es) August 10, 2023

A polícia equatoriana ainda não dá como certa que a facção Los Lobos é a responsável pelos ataques. Até o momento, seis pessoas foram presas por suspeita de participar do crime.

O crime

Fernando Villavicencio foi morto nesta quarta-feira (9) após encerrar uma agenda de campanha em Quito, capital do Equador. Segundo as autoridades, Villavicencio foi atingido por três tiros na cabeça e morreu ainda no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato do assassinato. Ao menos cinco seguranças conduziam Fernando até um veículo quando, assim que o candidato entra no carro, são ouvidos cerca de 12 tiros.

Outras sete pessoas ficaram feridas no ataque e levadas para hospitais da região.