Reprodução / EFE Ucrânia removeu emblema soviético de monumento em Kiev

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou a decisão da Ucrânia de substituir a foice e o martelo de um monumento da era soviética em Kiev por um brasão ucraniano.

A mudança foi feita no último domingo (6), quando o governo ucraniano trocou o símbolo soviético por um tridente que fica no escudo do monumento conhecido como "Mãe Pátria".

O Ministério da Cultura da Ucrânia afirmou que a mudança "será o início de uma nova etapa no renascimento de nossa cultura e identidade, a rejeição final dos símbolos e narrativas soviéticas e russas".

No entanto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, rebateu a declaração.

"Em Kiev, um tridente foi instalado no monumento ‘Mãe Pátria’. Esta é toda a essência do regime de Kiev e dos ciborgues liderados por ele. Mãe não pode ser renomeada. Ela é uma. E a única coisa que você pode fazer com isso é amar. E eles não sabem como", escreveu ela no Telegram .

A estátua tem 102 metros de altura e é feita de aço. A construção do monumento começou em 1979 e ele representava uma mulher segurando uma espada em uma das mãos e, na outra, um escudo, que tinha no centro o símbolo soviético da foice e do martelo.