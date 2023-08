Reprodução / AFP - 02.08.2023 Tufão Khanun deixa feridos e causa estragos no Japão

Nesta quinta-feira (3), o tufão Khanun atinge as províncias de Okinawa e Kagoshima, no Japão, pelo segundo dia consecutivo, levando chuvas e ventos fortes às regiões. Até o momento, o fenômeno deixou ao menos 62 pessoas feridas e dois mortos.

No início desta tarde, o tufão se dirige em direção ao Mar da China Oriental, com ventos de até 234 km/h, conforme a Agência Meteorológica do Japão. Não é esperado que o fenômeno atinja diretamente a China.

De acordo com a NHK TV , uma mulher idosa morreu após sua casa pegar fogo enquanto ela usava velas depois de cortes de energia em Okinawa. Além dela, um homem de cerca de 90 anos morreu após desabamento de uma garagem.

Reprodução / AFP - 02.08.2023 Escolas foram fechadas após as tempestades

Quase 160 mil casas ficaram sem energia na manhã de hoje nas ilhas de Okinawa, a sudoeste de Tóquio, segundo a companhia Okinawa Electric Power.

Embora tenha retomado as operações, o aeroporto de Naha, capital da província de Okinawa, ainda tem 304 voos suspensos, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Reprodução / AFP - 02.08.2023 Chuvas fortes deixaram ao menos dois mortos

A expectativa é que a tempestade agora mude de direção e se encaminhe para as principais ilhas do Japão nesta sexta (4), informou um funcionário da Agência Meteorológica do país.



"Que [a tempestade] esteja indo para o leste não é estranho, mas que esteja virando tão rápido e tão drasticamente para o leste sim", afirmou, segundo a Reuters . Ele ainda disse que é muito cedo para saber se Tóquio será afetada.

Devido às chuvas e ventos fortes, escolas foram fechadas e ao menos 40 voos cancelados.