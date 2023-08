Reprodução/Instagram @realdonaldtrump Donald Trump é indiciado em processo sobre invasão ao Capitólio





Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos , se apresentou ao tribunal federal em Washington na tarde desta quinat-feira (3) para ser formalmente indiciado em mais um processo que corre na Justiça norte-americana.

Desta vez, o político do partido Republicano tornou-se réu no processo criminal sobre ações que culminaram no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ele se declarou inocente de todas as acusações que recebeu.

Trump é alvo de quatro acusações: conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir um processo oficial, obstrução e tentativa de obstrução e procedimento oficial e conspiração contra os direitos dos americanos.





Trump é acusado de tentar reverter de forma ilegal as eleições presidenciais de 2020, nas quais o democrata Joe Biden foi eleito. A invasão ao Capitólio teria sido incentivada pelo ex-presidente na tentativa de alterar os resultados das urnas, tendo em vista que ocorreu no momento em que a vitória era formalmente certificada.

Esta é a terceira vez que o magnata vira réu. As outras duas foram por conta dos casos de suborno da estrela pornô Stormy Daniels e dos documentos secretos em sua residência em Mar-a-Lago.