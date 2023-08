Idag utspelades våldsamma scener vid en regimtrogen eritreansk festival på Järvafältet. Uppemot 1000 personer stormade ett tivoli på festivalområdet.



Tivolit revs av motdemonstranter och de använde tältstolpar och påkar mot polisen samt kastade stenar mot dem.



Totalt kaos helt… pic.twitter.com/7q228v8Wuy — Färbåd Jalali (@farbodjalali) August 3, 2023





Uma confusão generalisada foi registrada nesta quinta-feira (3) no subúrbio de Estocolmo, na Suécia. Mais de 50 pessoas ficaram feridas no evento que celebra a cultura da Eritreia.



Os manifestantes anti-governo eritreu queimaram tendas e veículos, e a fumaça dos focos de incêndio puderam ser vistas a longa distância. Informações divulgadas pela imprensa sueca dão conta de que mais de mil pessoas causaram a confusão usando paus e pedras.





Em contato com a Associated Press, o porta-voz da polícia sueca Daniel Wikdahl afirmou que cerca de 200 pessoas foram detidas após os incidentes. Além disso, ele destacou que um grande efetivo da polícia se deslocou para o local e que uma insvestigação acerca dos fatos já foi iniciada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a multidão chegando ao evento, bem como os focos de incêndio e viaturas e helicópteros da polícia chegando ao local para apaziguar os ânimos.

Det här är alltså en eritreansk festival. Inte riktigt Kiviks marknad. Man kan förstå varför människor vill emigrera från vissa kulturer, men har Sverige råd med detta? pic.twitter.com/qQ7IyRUUrQ — Robert Stenkvist  🪓 (@robertstenkvist) August 3, 2023





Milhares de pessoas com raízes eritréias moram no território sueco, e o festival Eritreia-Escandinávia é um evento que acontece anualmente desde a década de 90 com o intuito de celebrar a cultura do país da África.



Contudo, vem crescendo cada vez mais o número de críticos ao governo da Eritreia e, consequentemente, contrários à realização do evento. Eles utilizam o argumento de que o festival é usado apenas para ser uma fonte de dinheiro para o país africano.