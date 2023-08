Reprodução/Twitter @ZelenskyyUa Rússia realizou diversos ataques contra Odessa desde a última semana





Há um aumento das necessicades humanitárias na Ucrânia em decorrência dos recentes ataques realizados pela Rússia. É o que afirmou Denise Brown, coordenadora humanitária da ONU, em conversa com jornalistas nesta terça-feira (1).



Denise esteve em Odessa e Mykolaiv na última semana e lançou luz sobre os perigos da ofensiva russa conta portos ucranianos. Ela ressaltou que Odessa é "um centro muito importante para a ONU e a comunidade humanitária".

“O porto é uma infraestrutura civil, esse é o ponto importante. Seja a catedral ou o porto, esta é uma infraestrutura civil usada por civis e para fins civis", pontuou. A catedral de Odessa também foi atingida por mísseis russos na última semana e, segundo a funcionária da ONU, equipes da UNESCO foram enviadas ao local.





Denise também alertou para como os danos às infraestruturas locais podem prejudicar estes locais no inverno que, segundo ela, chega mais cedo no país do que em outras regiões.

“É quase agosto e faz frio muito cedo na Ucrânia”, disse Brown. “Há danos adicionais além do que tivemos que lidar desde então", complementou. Ela se referiu ao aumento das necessidades por conta da destruição da barragem de Kakhovka.

Diante disso, a autoridade do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários criticou a demora para a chegada dos US$ 3,9 bilhões (cerca de R$ 18,7 bilhões) solicitados para atender as operações que visam auxiliar a população ucraniana. Até o momento, penas 30% do valor pedido pela ONU foi recebido.