Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky, presidente da Ucrânia

Ucrânia e Croácia chegaram a um acordo sobre a possibilidade de utilizar portos croatas no rio Danúbio para exportar grãos ucranianos. O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, anunciou o acordo após uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores da Croácia, Gordan Grlic-Radman.

Segundo Kuleba, ambas as nações concordaram em explorar a viabilidade de transportar grãos ucranianos através dos portos croatas situados ao longo do Danúbio e também no Mar Adriático.

Ele ressaltou que agora os esforços serão concentrados em estabelecer rotas eficientes para utilizar esses portos, maximizando assim essa nova oportunidade de exportação.

O Ministro ucraniano expressou sua gratidão à Croácia pelo apoio construtivo fornecido, enfatizando que cada passo para desbloquear as exportações representa uma contribuição significativa para a segurança alimentar mundial.

Com o acordo, espera-se que as exportações de grãos ucranianos sejam facilitadas, reduzindo as perdas econômicas para ambos os países envolvidos e contribuindo para a estabilidade do abastecimento global de alimentos.