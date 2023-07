Reprodução: Redes Sociais Crocodilo





Uma experiência aterrorizante marcou a vida de Falmira de Jesus, uma mulher de 38 anos, na Indonésia. Enquanto coletava água em um riacho na última quinta-feira (27), ela foi surpreendida por um crocodilo, que a pegou e a arrastou para um pântano. O drama da luta pela sobrevivência durou 90 minutos.

Os gritos desesperados de Falmira foram ouvidos por colegas de trabalho que, corajosamente, tentaram salvá-la utilizando varas longas para afastar o predador. Enquanto o crocodilo lutava para levá-la para o fundo do riacho, ela se esforçava para manter a cabeça acima da superfície.

Após um longo período de tensão, o crocodilo finalmente libertou Falmira, possibilitando seu resgate. Ela foi levada ao Sultan Imanuddin Regional Public Hospital, em Kalimantan Tengah, com ferimentos graves nos braços, pernas e pés. Os médicos estão empenhados em tratá-la e evitar infecções decorrentes do ataque.





O habitat natural dos crocodilos na Indonésia tem sido ameaçado pelo desenvolvimento de áreas costeiras em fazendas. Além disso, a diminuição da oferta de alimentos naturais também tem levado esses animais cada vez mais próximos das aldeias. A captura excessiva é apontada como um fator que aumenta os ataques.

Com 14 espécies de crocodilos, alguns de grande porte e agressivos, a convivência com esses animais se torna desafiadora para as comunidades locais. O incidente com Falmira evidencia a necessidade de maior conscientização sobre as medidas de proteção e preservação do habitat desses répteis para evitar novos confrontos fatais.