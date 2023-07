Divulgação/Rescue 1122 Mais de 40 pessoas moreram por conta de explosão em comício político no Paquistão





A explosão de uma bomba na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão , causou a morte de ao menos 40 pessoas neste domingo (30). Além das pessoas que vieram a óbido, outras 150 ficaram feridas.



Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque realizado por um homem-bomba em um comício político. Contudo, braço local do Estado Islâmico realizou ofensivas recentes contra o partido conservador Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), que organizou o evento alvo do ataque.





Vídeos compartilhados via redes sociais mostram o momento exato da explosão. O evento do partido político acontece no que parece ser uma tenda, e é possível ver centenas de pessoas no local.

Extremely graphic



Breaking 🚨🚨🚨🚨



Moment of explosion:



Bajaur Jamiat Ulema-e-Islam Workers Convention Blasts video released‼️ pic.twitter.com/bKeTSrrlvj — Aqssss (@AqssssFajr) July 30, 2023





Informações divulgadas pela imprensa local dão conta de que cerca de 500 pessoas estavam participando do comício do JUI-F, parceiro da coalizão do atual governo paquistanês.



A última atualização fornecida à imprensa por Muhammad Faisal, oficial de saúde do distrito onde o incidente foi registrado, afirmou que o número de mortos pode aumentar, dado que mais de 20 pessoas foram levadas ao hospital em estado grave.