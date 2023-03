Twitter @KhaledBeydoun Tremor fez com que regiões remotas ficassem incomunicáveis.

Um terremoto de magnitude 6,5 matou pelo menos 13 pessoas e deixou mais de 90 feridas no Afeganistão e no Paquistão nesta terça-feira (21). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do início do sismo. Veja:

Segundo informações do USGS (US Geological Survey, o serviço geológico dos EUA), o tremores desta intensidade são capazes de causar mais estragos, no entanto, o fato de a profundidade de origem ser grande - 187 quilômetros aproximadamente - diminuiu os potenciais danos.

O epicentro do abalo sísmico foi na cidade de Jurm, região nordeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão e o Tajiquistão, às 21h30, no horário de Cabul.

De acordo com informações do CSEM (Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo), o tremor foi sentido em uma área de mais de 1.000 quilômetros, por cerca de 285 milhões de pessoas no Paquistão, Índia, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão e Turcomenistão.

O governo do Afeganistão confirmou que pelo menos quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas no país. De acordo com eles, o pode ser maior, já que a região enfrenta problemas de comunicação. Diversas localidades estão sem acesso à internet e telefone.

Já no Paquistão, nove pessoas morreram e 44 ficaram feridas, afirmou uma autoridade do governo paquistanês à agência Reuters.

Em junho de 2022, um terremoto de magnitude 6,1 matou mais de 1.000 pessoas no Afeganistão. Já no Paquistão, um tremor de 7,6 na escala Richter matou pelo menos 73.000 em 2005.

