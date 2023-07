Reprodução/Ansa Exercício militar realizado em Taiwan





O anúncio de um pacote militar de US$ 345 milhões dos Estados Unidos para Taiwan gerou mais um desconforto na China. Tanto que, neste sábado, o país disse que a ação dos norte-americanos estão transformando Taipei em um "barril de pólvora".

A declaração foi dada por Chen Binhua, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China. De acordo com ela, independentemente do apoio dos EUA ou de outros países, os chineses não medirão esforços para "resolver o problema de Taiwan".

"Não importa quanto do dinheiro do contribuinte das pessoas comuns as forças separatistas de Taiwan gastem, não importa quantas armas dos EUA, isso não abalará nossa determinação de resolver o problema de Taiwan. Ou abalará nossa firme vontade de realizar a reunificação de nossos pátria mãe", afirmou, em comunicado oficial.





"Suas ações estão transformando Taiwan em um barril de pólvora e depósito de munição, agravando a ameaça de guerra no Estreito de Taiwan", complemetou.

Segundo comunicado da Casa Branca referente à medida, essa é a primeira vez que armas enviadas para Taipei serão tiradas diretamente do arsenal do Pentágono. A ajuda busca fortalecer as capacidades militares da ilha contra uma possível invasão chinesa, incluindo sistemas de defesa antiaérea.