Montagem iG / Imagens: reprodução/redes sociais - 24.07.2023 Incêndio deixou rastro de destruição na China

Um incêndio atingiu o Templo do Grande Buda de Shandan, na província de Gansu, no noroeste da China, causando destruição no local nessa segunda-feira (24).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma estátua de Buda queimando e, após o fogo ser apagado, o monumento continuou parcialmente intacto, em meio às cinzas. Várias estruturas do templo, porém, foram destruídas.

Conforme a mídia local, a estátua foi construída em 1998, sendo uma réplica da original, que foi feita por volta de 425 e danificada durante a Revolução Cultural.

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (25) pelo departamento de propaganda local, não foi registrada nenhuma vítima no incêndio e as relíquias culturais do templo continuaram intactas.

Conforme o comunicado, a causa do incêndio ainda está sendo investigada.