Reprodução Teto de colégio de Qiqihar, na China, desabou no domingo (23)

Um desmoronamento do telhado de concreto de um ginásio escolar matou 11 pessoas em Qiqihar, na China, nesse domingo (23). Na manhã desta segunda (24), porém, a última vítima foi retirada dos escombros. O incidente aconteceu durante um jogo de um time feminino de vôlei do colégio. Muitas das vítimas são crianças, segundo informações do The Guardian e da Agence France-Presse (AFP).

Autoridades chinesas acreditam que o empilhamento de materiais ilegais no telhado pode ter causado o desmoronamento. Ao todo, 19 pessoas estavam no local no momento do acidente, e quatro delas conseguiram escapar. A operação de busca e resgate envolveu cerca de 160 bombeiros e 39 caminhões.





A região de Qiqihar e várias outras partes da China tiveram fortes chuvas nesse fim de semana, ocasionando inundações em diversas áreas. Uma investigação preliminar revelou que, durante a construção, trabalhadores colocaram, de forma ilegal, perlita no telhado do ginásio – um mineral com alta absorção de água.

Sob chuvas persistentes, a perlita absorveu água e ganhou peso, resultando no colapso do telhado. Os responsáveis pela construtora foram levados sob custódia, segundo a agência de notícias estatal. O caso, ainda assim, terá uma investigação mais aprofundada.