Fredrik Dahl/AIEA Rafael Grossi, diretor-gereal da AIEA, em visita à Usina Nuclear de Zaporizhzhia





Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) encontraram, no último domingo (23), minas terrestres ao redor da Usina Nuclear de Zaporizhzhia , na Ucrânia. A informação foi compartilhada por Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da organização.

Os equipamentos militares não estavam dentro da usina, mas sim em uma região entre as barreiras de perímetro internas e externas.

“Como relatei anteriormente, a AIEA estava ciente da colocação anterior de minas fora do perímetro do local e também em locais específicos dentro. Nossa equipe levantou essa descoberta específica com a usina e eles foram informados de que é uma decisão militar e em uma área controlada por militares”, pontuou Grossi em comunicado.





A análise dos agentes da agência da ONU aponta que a detonação das minas em questão não afetaria as instalações nucleares de Zaporizhzhia.

De acordo com o diretor-Geral da AIEA, a presença dos explosivos no local é "inconsistente" com os devidos padrões de segurança que precisam ser seguidos em instalações do tipo. Ele ressalta que equipes continuarão a realizar inspeções no local.

Inspetores da AIEA estão fazendo visitas regulares a Zaporizhzhia desde que, em junho deste ano, a destruição da barragem de Kakhovka afetou o reservatório de água que tem a função de esfriar os seis reatores da usina.