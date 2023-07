Reprodução/Twitter Governo pediu que o embaixador “deixe o país em resposta à queima do Alcorão Sagrado e da bandeira iraquiana e ao insulto às santidades islâmicas”.

A embaixada da Suécia no Iraque foi invadida nesta quinta-feira (20), após incidentes envolvendo a queima do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, manifestantes invadiram e incendiaram parte da sede da Embaixada da Suécia no país.

O governo do Iraque se pronunciou e disse condenar o ato, mas anunciou no mesmo dia que cortaria laços diplomáticos com o país nórdico.

Em comunicado, o governo também pediu que o embaixador “deixe o país em resposta à queima do Alcorão Sagrado e da bandeira iraquiana e ao insulto às santidades islâmicas”.



INDIGNAÇÃO

O conflito se iniciou quando o país nórdico autorizou protestos envolvendo a queima do Alcorão. No mês passado, uma cópia do livro sagrado foi queimada em Estocolmo, o que intensificou esse problema diplomático.

Até mesmo o Papa Francisco se pronunciou sobre o episódio: "Sinto-me indignado e desgostoso por essas ações".

"Qualquer livro considerado sagrado pelas pessoas deve ser respeitado por respeito aos seus fiéis, e a liberdade de expressão nunca deve ser usada como desculpa para desprezar os outros, e permitir isso deve ser rejeitado e condenado", disse o líder religioso.