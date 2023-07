Ansa Diversas cidades italianas devem ter recorde de calor nesta semana

A onda de calor que varre a Itália ganha força nesta semana, influenciada pelo anticiclone africano Caronte e com expectativa de altas temperaturas e sensação de abafamento.

Roma, capital do país, deve quebrar recorde, atingindo entre 40 e 41ºC nesta segunda-feira (17) e entre 42 e 43ºC na terça (18).

O maior registro já anotado na cidade é de 38ºC, durante uma onda de calor em 2003.

Em Bari, na Puglia, se a previsão de 43ºC para o próximo sábado (22) for confirmada, o registro vai superar em 5ºC o recorde registrado em 2003, quando os termômetros da cidade também mostraram 38ºC.

Segundo Antonio Sanò, fundador do portal IlMeteo.it, a previsão aponta temperaturas acima de 37,8ºC por mais de três dias em uma ampla área do país.

"Analisando as cartas meteorológicas dos períodos de calor extremo das últimas duas décadas, não há histórico de episódios com a temperatura média entre 26 e 28 °C considerando todas as regiões do país e por períodos tão longos", descreveu.

Durante o dia, cidades como Bolonha, Ferrara, Rovigo, Mântua, Alessandria, Pavia e Florença devem ter máximas de até 39ºC.

O calor mais intenso deve atingir a Sardenha (até 47ºC), a Sicília (até 46ºC) e a Puglia (45ºC).

As altas temperaturas serão acompanhadas de elevadas taxas de umidade, piorando o mal-estar causado pelo calor. Mesmo durante as noites, as temperaturas não devem cair para menos de 20ºC.