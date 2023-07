Reprodução/Redes Sociais/Ministerio del Interior Incêndio Ilhas Canárias

A onda de calor que a Europa enfrenta na última semana está causando incêndios. O fogo iniciou no município de Puntagorda na ilha de La Palma, somando aos municípios próximos, cerca de 4.000 habitantes já tiveram que deixar suas casas por conta do fogo.

Segundo o governador das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, além do calor, os ventos fortes atrapalham a contenção do fogo. Os incêndios já atingiram mais de 4.700 hectares e se estendem por Tijarafe, El Paso e se aproximam do Parque Nacional de Caldera de Taburiente.

O governo local teme que o fogo atinja o Parque Nacional de Caldera de Taburiente e pediu responsabilidade dos moradores. Uma parte da cidade de Tijarafe já foi evacuada para proteger os moradores. No total, o município conta com 2.560 habitantes.

20:30⏰local🎥 #IFPuntagorda #LaPalma



La brigada @BrifPuntagorda RD se encuentra trabajando en el flanco derecho del incendio con 18👨‍🚒 #BomberosForestales #BRIF realizando contrafuego en Llano de las Ánimas parte alta de Puntagorda para evitar que el fuego salte para Garafia. pic.twitter.com/H84KxRk4xX — ATBRIF (@AT_Brif) July 15, 2023

Cerca de 400 homens foram mobilizados para tentar controlar o incêndio e há ao menos 13 aeronaves prestando apoio aos bombeiros da região.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre incêndios florestais, a Espanha registrou 500 focos de incêndio em 2022 que consumiram 300 mil hectares. Em 2023, a faixa territorial perdida foi de 66 mil hectares.

As autoridades europeias estão alertas. A primavera já foi a mais quente da história e as previsões para o verão não são positivas. Nesse fim de semana, a expectativa é de calor recorde em alguns países europeu como Itália e Grécia.