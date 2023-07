Reprodução: NWS Tsunami Alerts Alerta de Tsunami após o terremoto de 7,2 de magnitude

Um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado no Alasca (Estados Unidos) na madrugada deste domingo (16). O fenômeno ainda provocou um alerta de tsunami no norte do estado.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS em inglês), o terremoto ocorreu 106 km ao sul de Sand Point, no Alasca. A agência disse ainda que o abalo aconteceu a uma profundidade de 21 km.

O pior terremoto já registrado no Alasca foi em 27 de março de 1964. O abalo de 9,2 de magnitude ocorreu em Prince William Sound e logo depois ocorreu um tsunami, que tirou a vida de 131 pessoas.





Moradores do estado registraram o momento do abalo sísmico, mostrando como se abrigaram durante o evento. Sirenes de emergência ainda foram tocadas no local após o terremoto para alertar a população sobre a possibilidade de tsunami..