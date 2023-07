Reprodução/redes sociais Crime aconteceu na manhã deste sábado em Hampton, no estado da Geórgia

Quatro pessoas morreram após um ataque a tiros em uma rua residencial da cidade de Hampton, sul da Geórgia, na manhã deste sábado (15). Segundo as autoridades, o suspeito pelo crime segue foragido.

A polícia norte-americana recebeu o primeiro chamado por volta das 10h45 do horário local (11h45 no horário de Brasília). As autoridades analisam ao menos quatro cenas de crimes próximas ao local e não há informações sobre a quantidade de feridos.

Os investigadores emitiram um alerta para que a população evite a região onde o crime aconteceu.

A polícia também já identificou o suspeito e iniciou as buscas na região para encontrá-lo. O homem tem 40 anos e cerca de 1,77 metros de altura. As autoridades ainda informaram que há quatro mandados de segurança contra ele e ressaltou a periculosidade do suspeito.

O Departamento de Polícia ainda liberou US$ 10 mil (cerca de R$ 48 mil) por informações que levem ao suspeito.