Reprodução/Instagram Romário permanece com quadro de saúde estável após infecção intestinal

O senador Romário apresentou melhora no quadro de saúde após ser diagnosticado com infecção intestinal e ser internado às pressas em um hospital particular no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo boletim médico emitido neste sábado (15).

Romário foi internado na quinta-feira após passar mal depois de um encontro com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Segundo o hospital Barra D’Or, o parlamentar está em tratamento com antibiótico intravenoso.

“O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D’Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clínico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares”, afirmou o boletim médico.

O hospital não informou a previsão de alta de Romário. O parlamentar está em recesso legislativo e deve retomar os trabalhos no dia 1º de agosto.