Reprodução/redes sociais Stanislav Rzhitsky foi morto a tiros em Krasnodar, na Rússia





Stanislav Rzhitsky, comandante militar russo, foi morto a tiros nesta segunda-feira (10) enquanto fazia uma corrida na cidade de Krasnodar, na Rússia . Ele estava em uma lista extraoficial de inimigos da Ucrânia.

Rzhitsky era o comandante de um submarino que foi usado no Mar Negro por Moscou no início da guerra entre russos e ucranianos. Ele foi assassinado com quatro tiros no peito e veio a óbito no local.

Informações da agência russa estatal TASS dão conta de que o homem de 42 anos era vice-líder de mobilização militar na cidade de Krasnodar. O Comitê Investigativo Russo iniciou uma investigação sobreo crime.





Os investigadores apuram as circunstâncias do assassinato, bem como os suspeitos de serem os autores do crime, bem como as motivações.

Há a suspeita de que o assassino tenha usado informações que o comandante disponibilizava no Strava, aplicativo de corrida onde são compartilhados dados como rota e distância percorrida pelo usuário.