Câmara dos Deputados Erika Hilton (PSOL) e Abilio Brunini (PL)

Durante o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas do 8 de janeiro, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) teria sofrido um ataque tranfóbico do deputado da oposição Abilio Brunini (PL-MT). A oitiva acontece nesta terça-feira (11), e o momento que Hilton descobre o comentário viralizou nas redes.



A fala de Brunini foi ouvida por outros parlamentares presentes no momento. O presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), disse que investigará o caso. "Eu não ouvi, mas outros deputados disseram que ouviram. O deputado Abílio disse que não falou. A nossa decisão é a seguinte: nós vamos fazer uma investigação, vendo as filmagens. Se vossa excelência falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. Se vossa excelência de fato agir dessa forma, vai ter uma penalidade contra o senhor”.

Abilio teria feito os comentários durante a fala de Erika Hilton, sendo ouvido pelos parlamentares ao redor. O deputado já havia sido advertido pelo presidente da comissão mais cedo, por filmar e debochar de colegas. Segundo Maia, estava proibido que integrantes da comissão gravassem os colegas.

A deputada se pronunciou sobre os ataques no tempo reservado a ela, dizendo que o parlamentar deveria "tratar sua carência em outro espaço", levantando que o Congresso Nacional é um local "sério". Ela continuou a fala, mas foi interrompida pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), que fez a denúncia do comentário "homofóbico".

"O seu Abílio foi homofóbico. Fez uma fala homofóbica, quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito. Peço a vossa excelência que o senhor peça para o deputado se retirar do plenário", disse o senador.

Soraya Thronicke (Podemos-MS), confirmou que houve um comentário homofóbico do deputado. A declaração foi negada por Brunini e aliados, gerando tumulto na sessão. Arthur Maia então anunciou a investigação. "Eu solicito à secretaria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que envie para a Polícia Legislativa a cópia dessa filmagem para que se faça uma apuração".

🚨 Homofobia na CPMI do Golpe. Bolsonarista é flagrado dizendo que deputada Erika Hilton estaria “oferecendo serviços” a ele durante os trabalhos no Congresso. Polícia legislativa foi acionada e Abilio Brunini poderá ser penalizado. pic.twitter.com/vTQEj9X662 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 11, 2023

O deputado Marco Feliciano (PL-SP), relativizou a fala de Brunini, dizendo: "Quando você dá, automaticamente você recebe", se referindo uso do termo "carente" para tratar o parlamentar pela deputada.

Erika Hilton retomou o tempo de fala, fez os questionamentos ao depoente, e se manifestou ao final dizendo: "Todas as sessões o deputado parece querer chamar a nossa atenção. Isso me parece um comportamento baseado na psicanálise".

Ela completa: "Quando eu disse sobre carência é baseado no comportamento de querer o tempo inteiro chamar a atenção. Eu poderia até aconselhá-lo a adotar um cachorrinho, para não se sentir tão só. O comportamento não condiz com a posição dessa CPMI".

E finaliza dizendo: "Não aceitaria e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão ou baixo nível. Trato todos os colegas com respeito e diplomacia e assim o exijo. Aqueles que fingirem dessa diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada ou criminosa da minha identidade."

NÃO ME CALAREI



As tentativas de ataques tranfóbicos realizados hoje contra mim por parte dos bolsonaristas na CPMI só demonstram o desespero daqueles que atentaram contra nossa democracia com suas próprias ações.



Tanto os ataques às instituições, quanto o abandono dos… pic.twitter.com/twignQOqhX — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) July 11, 2023

Abilio contrapôs afirmando querer uma investigação "célere", e retomou dizendo que "não tem ataque" a deputada. "Uma narrativa elaborada. Não tenho interesse algum em destratar qualquer pessoa aqui por questão de gênero."