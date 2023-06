Reprodução/Jornal Hoje/07/06/2023 Fumaça de incêndios no Canadá atinge Nova York

As regiões Norte e Nordeste dos Estados Unidos estão enfrentando piora na qualidade do ar devido aos incêndios florestais que estão ocorrendo no Canadá. Autoridades relatam múltiplos focos de incêndio fora de controle, e os efeitos já são sentidos em Nova York, localizada na costa leste do país.

Segundo as últimas informações do governo canadense, há 413 incêndios em curso, o que já resultou na evacuação de dezenas de milhares de pessoas de suas residências.

Durante entrevista coletiva, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, alertou sobre uma temporada de incêndios ao longo do verão. Com as mudanças climáticas, as queimadas ocorrem de forma mais intensa e em áreas incomuns.

A fumaça proveniente dos incêndios não reconhece fronteiras e já obscureceu os céus de várias cidades tanto no Canadá como nos EUA. Em Nova York, a visibilidade foi drasticamente reduzida pela névoa, tornando os arranha-céus quase invisíveis no horizonte.

À noite, a cidade registrou a pior qualidade do ar do mundo por algumas horas. Ao amanhecer, o cheiro de fumaça persistia.

Além de Nova York, a fumaça canadense também afetou Washington, onde está localizada a Casa Branca. A deterioração da qualidade do ar devido à fumaça já é sentida em 18 estados dos EUA, afetando cerca de 65 milhões de pessoas.

