Reprodução: commons Ilha do Combu, onde embarcação naufragou

Um bebê morreu e três pessoas desapareceram após um naufrágio no Rio Guamá, em Belém , capital do Pará. A embarcação contava com nove pessoas da mesma família, cinco sobreviveram, segundo a Capitania dos Portos da Amazônia.

O barco afundou na noite de domingo (9). O resgate foi retomado na manhã desta segunda-feira (10), com ajuda de lanchas e mergulhadores.

O bebê de 6 meses chegou a ser socorrido, mas morreu na Unidade de pronto atendimento do bairro Jurunas.

O naufrágio aconteceu na travessia entre a Ilha do Combu e a parte continental de Belém. A ilha do Combu é acessível apenas de barco.

"Uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está no local para averiguar o ocorrido", disse a Marinha através de nota, sem dar mais detalhes sobre vítimas e idades dos desaparecidos.