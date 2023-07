Reprodução / Twitter @Gerashchenko_en - 06.07.2023 Ataque com mísseis deixou mortos em Lviv, na Ucrânia

Nesta quinta-feira (6), um ataque com mísseis deixou quatro mortos em um prédio residencial na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, no maior bombardeio contra uma infraestrutura civil desde o início da guerra, informaram as autoridades locais.

"Um edifício de apartamentos foi atingido por um ataque russo com mísseis", disse o ministro do Interior do país, Igor Klimenko, no Telegram . "O terceiro e o quarto andares do prédio foram destruídos no ataque (...) Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas", acrescentou.

De acordo com Klimenko, as equipes de busca trabalhavam para resgatar as vítimas do ataque em meio aos escombros.

Após o bombardeio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu uma "resposta tangível" ao ataque.

"Lviv. Consequências do ataque noturno de terroristas russos. Infelizmente, há feridos e mortos. Meus pêsames aos familiares!", escreveu o mandatário. "Definitivamente haverá uma resposta ao inimigo. Uma forte."

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, afirmou que mais de 50 partamentos foram "destruídos", além de um dormitório da Universidade Politécnica da cidade, que teria sido atingido.

"Este é o maior ataque contra uma infraestrutura civil de Lviv desde o início da invasão russa", acrescentou Sadovyi.