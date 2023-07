Pixabay Rússia interceptou drones ucranianos em Moscou





A Rússia informou nesta terça-feira (4) que a Ucrânia realizou um ataque com drones que teve Moscou como alvo. Autoridades russas, entretanto, afirmaram que quatro veículos não tripulados foram interceptados.

De acordo com o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, a ofensiva ucraniana com drones não deixou feridos e nem causou danos à infraestrutura local. Contudo, pousos e decolagens no aeroporto de Vnukovo tiveram de ser redirecionados para outros aeroportos.

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov afirmou que todos os drones foram "destruídos". "Podemos afirmar que todos esses drones foram destruídos e neutralizados pelos sistemas correspondentes. Este é um fato absolutamente óbvio", disse.





Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, classificou os ataques como "terroristas" e acusou países como Estados Unidos e Reino Unido de estarem financiando o terrorismo.



“A tentativa do regime de Kiev de atacar uma área onde está localizada a infraestrutura civil, incluindo o aeroporto, que aliás também recebe voos estrangeiros, é mais um ato de terrorismo”, destacou, de acordo com a TASS, agência de notícias estatal da Rússia.