Dois caças britânicos foram interceptados por dois aviões de combate da Rússia, segundo informações do país governado por Vladimir Putin. O Ministério da Defesa russo afirmou nesta segunda-feira (26) que a ação foi feita nas proximidades da fronteira sobre o Mar Negro.

"Quando os caças russos se aproximaram, os aviões de combate estrangeiros deram meia-volta e se afastaram da fronteira russa", explicou o Kremlin em nota para a imprensa.

De acordo com o Ministério da Defesa, eram dois caças britânicos Typhoon que estavam acompanhados por um avião de reconhecimento RC-135. “Os aviões russos retornaram com segurança ao seu aeródromo. Não houve violação da fronteira russa", acrescentou.

Esse tipo de situação tem acontecido com frequência nos últimos meses sobre o Mar Negro. O conflito entre aviões russos e ocidentais faz parte das discordâncias entre o governo da Rússia com a OTAN em relação à guerra na Ucrânia.





