Montagem iG / imagens: reprodução / redes sociais - 01.07.2023 Aviões colidem no ar na Colômbia

Duas aeronaves da Força Aérea Colombiana colidiram no ar, deixando uma pessoa morta no município de Villavicencio, em Meta, nesse sábado (1º). Imagens do momento do incidente foram registradas e compartilhadas nas redes sociais.

A Força Aérea disse investigar o caso.

Segundo o órgão, o acidente ocorreu por volta das 17h30 do horário local, na Base Aérea de Apiay.

Os dois aviões envolvidos na colisão são de treinamento, do modelo T-27 Tucano.

Vídeo compartilhado nas redes mostra o momento que as aeronaves se chocaram no céu. Em seguida, é possível ver um rastro de fogo devido ao impacto.

Veja:

Colisão de 2 aviões militares em voo de treinamento na Colômbia

Os dois pilotos conseguiram se ejetar, mas um deles morreu, segundo o jornal La Nación. Os vídeos divulgados nas redes mostram como o avião, envolvido pelo fogo, cai no solo. O acidente ocorreu na base aérea. pic.twitter.com/VvIp8GMcf4 — Diário da Guanabara (@diarioguanabara) July 2, 2023

O tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González morreu na colisão.

Em solidariedade à família da vítima, as Forças Militares da Colômbia publicaram uma nota de pesar. No comunicado, reforçaram que farão investigações para apurar o que aconteceu.