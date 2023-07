Reprodução / redes sociais @confrontfr Protestos na França deixaram centenas de pessoas presas

Neste final de semana, o número de manifestantes presos durante os protestos registrados na França subiu para 719, informou o Ministério do Interior do país neste domingo (2). Os atos acontecem nas ruas após a morte de um jovem de 17 anos que foi baleado por um policial durante uma abordagem no subúrbio de Paris, na última terça (27).



Segundo as autoridades, a violência nos tumultos parecia diminuir em relação às noites anteriores.

Além da capital, Paris, os atos são registrados em Marselha e Lyon.

No total, desde a morte do adolescente, cerca de 2.800 pessoas foram detidas.

O caso

Centenas de franceses foram às ruas após um jovem de 17 anos ser baleado durante uma abordagem policiais em Paris. Os manifestantes incendiaram veículos, atiraram pedras e dispararam fogos de artifício contra os policiais.

O agente que atirou no adolescente foi colocado sob custódia nessa terça-feira (27) depois que o garoto morreu no hospital.

Naël estava no carro com outras duas pessoas no momento em que foram parados em uma blitz policial, segundo os promotores de Justiça envolvidos no caso.

Na abordagem, ele teria ligado novamente o veículo e acelerado, o que teria apresentado perigo físico aos policiais. "Foi nesse contexto que o policial usou sua arma de fogo", disse o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez.

A versão, no entanto, foi contestada pela família do jovem com um vídeo que mostra dois policiais na lateral do veículo e, enquanto um segura a porta, o outro mantém a arma apontada para o motorista. Quando o carro acelera, o policial dispara.

Duas investigações foram abertas pela Inspeção-Geral da Polícia Nacional para apurar o caso.