shutterstock Ucrânia recuperou cidade de 18 mil habitantes na região de Zaporizhia

A Rússia reconheceu a vitória da Ucrânia na disputa pela cidade de Piatikhatki, na região de Zaporizhia, que tem 18 mil habitantes. A informação foi divulgada pelas autoridades russas neste domingo (18).

O local havia sido anexado pelo Kremlin após meses de disputa pela região. Essa é a primeira ofensiva ucraniana com resultado positivo.

Nas últimas horas, o exército ucraniano ainda destruiu um galpão de munições russas em Henichesk, ao sul de Kherson, uma das principais regiões anexadas pela Rússia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Serhiy Bratchuk, porta-voz da administração de Odessa, disse ver a operação como ‘sucesso’.

“Nossas forças armadas deram um bom golpe pela manhã na cidade de Rikove, perto de Henichesk, no território temporariamente ocupado da província de Kherson. Havia um depósito de munições muito importante. Foi destruído”, declarou.

As forças ucranianas ainda reivindicam sucesso “parcial” na contraofensiva contra as forças russas, enquanto o exército continua sua ofensiva no sul e no leste do país, com grande parte dos combates ocorrendo perto da cidade de Bakhmut, no leste.

Segundo Andriy Kovalov, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia continua concentrando seus esforços primários na região de Donetsk em Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Mariinka, com pelo menos 49 combates ocorrendo somente na quarta-feira (14). Na região sul de Zaporíjia, “os combates continuam na área do vilarejo de Makarivka, na direção de Berdiansk”, disse Kovalov.