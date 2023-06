Reprodução/redes sociais Barco desapareceu na noite de sexta-feira (16) em região atingida por ciclone

Cinco pescadores desaparecidos após um naufrágio de uma embarcação em Santa Catarina foram encontrados com vida na noite de sábado (17), 24 horas após o acidente. A informação foi confirmada pela Marinha próximo da madrugada de domingo (18).

Segundo as autoridades, eles foram encontrados por volta das 22h e que todos estão em bom estado de saúde. Outros três continuam desaparecidos.

“A embarcação Thor Frigg, sob coordenação de buscas pelo Salvamar Sul, resgatou com vida e em bom estado de saúde, por volta das 22h, cinco sobreviventes do barco pesqueiro "Safadi Seif", que naufragou na costa de Santa Catarina, em 16 de junho”, informou a Marinha, em comunicado.

O naufrágio aconteceu na noite de sexta-feira (16), após a região ser atingida por um ciclone, que provocou fortes temporais na costa catarinense. A embarcação desapareceu perto da Ilha do Coral, ao sul de Florianópolis, a 45 minutos de Garopaba.

Para agilizar as buscas pelas outras vítimas, a Marinha reforçou a equipe de resgate no sábado. Dois navios foram incorporados às equipes e outros dois devem se juntar neste domingo. Um avião e dois helicópteros que partiram do Rio de Janeiro também colaboram com as buscas.