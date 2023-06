Reprodução/redes sociais Idosa ficou cerca de cinco horas em caixão antes de acordar no próprio velório

O Ministério da Saúde do Equador confirmou, nesse sábado (17), a morte de Bella Montoya, de 76 anos, que despertou em seu próprio velório na última semana. Ela teria ficado ao menos cinco horas dentro de um caixão antes de acordar e ser resgatada.

Segundo as autoridades, Bella sofreu um derrame isquêmico. Ela ficou sete dias internada sob "vigilância permanente".

No último domingo (11), Bella acordou em seu próprio velório após ser dada como morta pelo hospital que estava internada. Ela foi resgatada por dois funcionários da funerária e encaminhada para a mesma unidade que registrou o óbito.

Ao filho, o hospital informou que a idosa sofreu uma parada cardiorrespiratória, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela foi liberada para o velório e um atestado de óbito chegou a ser entregue à família.

De acordo com o filho da mulher, ela chegou a mexer a mão e abrir os olhos no velório, mas ação passou despercebida pelos familiares. Após o fechamento do caixão, a mulher se mexeu, o que chamou a atenção dos funcionários da funerária.

Os médicos informaram que a idosa pode ter sofrido uma catalepsia, quando há paralisação total e rigidez do corpo. A polícia equatoriana investiga o caso.