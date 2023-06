Reprodução/TV/CNN Brasil Múmia de 3 mil anos encontrada no Peru

Uma múmia de aproximadamente 3 mil anos foi encontrada por arqueólogos em Lima, no Peru. Inicialmente, estudantes da Universidade de San Marcos e pesquisador haviam encontrado restos de cabelo e o cranio da múmia em um pacote de algodão. O restante da múmia foi encontrado na sequência.

À Reuters, o pesquisador Miguel Avilar informou que a múmia provavelmente era da cultura manchay, que se desenvolveu nos vales de Lima entre 1.500 e 1.000 a.C. Avilar afirma que a pessoa "foi deixada ou oferecida (como sacrifício) durante a última fase da construção deste templo", e "tem aproximadamente 3 mil anos".

Outros itens estavam enterrados junto à múmia, incluindo folhas de coca, sementes e milho. Arqueólogos acreditam que os achados possam ter sido parte de uma oferenda.

