Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de assassinato depois que três pessoas foram encontradas mortas, separadamente, nas ruas da cidade de Nottingham, no Reino Unido, por volta das 4 horas da manhã do horário local, e outras três pessoas foram hospitalizadas depois de uma tentativa de atropelamento com uma van. Oficiais britânicos estão trabalhando com o policiamento antiterrorista no local.

A polícia investiga se os casos estão interligados e informou que, primeiro, duas pessoas foram encontradas mortas em Ilkeston Road, antes que os policiais fossem alertados sobre outro incidente não muito longe, onde alguém dirigindo uma van tentou atropelar três pessoas, em Milton Street. Depois, outro homem também foi encontrado morto em uma estrada nos arredores do centro da cidade, em Magdala Road. Segundo a BBC, uma das vítimas está em estado crítico.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, agradeceu à polícia e aos serviços de emergência pela resposta rápida ao incidente chocante em Nottingham e disse que os oficiais precisam de tempo para fazer o trabalho. "Meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas", escreveu.

A chefe de polícia Kate Meynell descreveu o incidente como “horrível e trágico”, e disse que as autoridades acreditam que os três incidentes estão interligados. "A investigação está em seus estágios iniciais e uma equipe de detetives está trabalhando para estabelecer exatamente o que aconteceu".

À BBC, uma testemunha disse que ouviu "gritos horríveis" e viu dois jovens sendo esfaqueados na Ilkeston Road, perto do cruzamento com a Bright Street em Nottingham, por um homem vestido de roupas pretas, com capuz e mochila. Outra testemunha, Carl Cassidy, viu duas pessoas serem atropeladas por uma van branca enquanto deixava sua esposa no trabalho. "Paramos do lado de fora do Theatre Royal e quando minha esposa abriu a porta do carro ouvimos um estrondo poderoso", disse.

