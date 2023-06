shutterstock Defesa ucraniana, afirma que pedaços de drone abatido atingiram prédio, causando incêndio que matou 3 pessoas e feriu outras 26

Na madrugada deste sábado (10), um incêndio causado pela queda dos destroços de um drone que foi abatido pelas forças ucraniana, resultou na morte de três pessoas na região de Odessa, no sul da Ucrânia, de acordo com as autoridades locais.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, as autoridades regionais afirmaram que durante a noite a região de Odessa foi alvo de ataques com drones de ataque, atribuindo a ação às forças russas .

A Força Aérea Ucraniana destruiu todos os drones, mas os destroços caíram em um prédio residencial de grande altura, provocando um incêndio, conforme relataram as autoridades.

Infelizmente, houve vítimas entre a população civil, afirmaram as mesmas fontes, informando que três pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas, incluindo três crianças.

Já o Comando Sul da Ucrânia relatou que o incêndio foi controlado, mas vários informou que há outros prédios residenciais próximos a queda que também foram danificados.

