O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Republicanos) chamou de ‘piada’ o indiciamento por sete crimes federais ao armazenar documentos sigilosos da Casa Branca. A declaração foi dada em evento partidário na Geórgia neste sábado (10).

O republicano ainda classificou a medida como ‘abusiva’ e chamou a tese de ‘ridícula e sem embasamento’. Ele ainda acusou o presidente Joe Biden de usar a máquina pública para persegui-lo.

“As ridículas e sem embasamento acusações contra mim feitas pelo Departamento de Injustiça transformado em arma pelo governo [do presidente Joe] Biden ficará marcado como um dos maiores abusos de poder da História deste país” afirmou Trump.

“Biden está tentando prender seu principal adversário político, que o está derrotando por uma grande margem nas pesquisas, assim como faziam na Rússia stalinista ou na China comunista”, concluiu.

Trump é acusado de ter guardado caixas cheias de documentos secretos após deixar a presidência em 2021. Ele ainda se recusou a devolvê-los, infringindo as leis federais.

Após deixar a presidência e levar caixas de documentos, Trump concordou em devolver 15 caixas com mais de 200 documentos confidenciais em janeiro de 2022. Os advogados do ex-mandatário garantiram ainda que não havia mais arquivos. No entanto, a Polícia Federal disse que ele guardava mais.

Em agosto de 2022, o FBI realizou buscas em Mar-a-Lago, na residência de Trump na Flórida, e apreenderam outras 30 caixas com 11 mil documentos. Nesta leva, havia arquivos altamente confidenciais sobre o Irã e a China.

Em pronunciamento, o republicano chamou o caso de ‘desonestidade’. O ex-presidente ressaltou que irá recorrer das acusações na Justiça Americana.

“Eles estão roubando, são desonestos, são corruptos. Esses criminosos não podem ser recompensados, eles devem ser derrotados”.

“No fim, eles não estão vindo atrás de mim, mas atrás de vocês. E eu só estou no caminho. Aqui estou e sempre estarei”, concluiu Trump.